Al Nassr de Cristiano Ronaldo fica instalado no Algarve durante pré-época em Portugal

O Al Nassr, clube de Cristiano Ronaldo, vai ficar instalado no Algarve durante um estágio de pré-época em Portugal, de 3 a 21 de Julho.A confirmação foi feita esta quarta-feira pelo tenente-coronel Carlos Almeida, comandante do Comando Territorial de Faro da GNR, durante a apresentação do programa Verão Seguro.Ao que oapurou, a equipa da Arábia Saudita vai ficar hospedada num resort de luxo no Algarve debaixo de fortes medidas de segurança.Por enquanto ainda não está confirmada a participação em nenhum torneio de Verão, mas osabe que há uma forte possibilidade de isso acontecer.