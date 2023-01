Al Nassr rescinde contrato com Aboubakar para poder inscrever Cristiano Ronaldo

A imprensa saudita adiantou ao final da noite desta sexta-feira que Cristiano Ronaldo teria já sido inscrito pelo Al Nassr, mas a dúvida que havia passava essencialmente por saber quem teria sido o jogador estrangeiro preterido para abrir espaço para o avançado português. Inicialmente falou-se que seria o usbeque Jaloliddin Masharipov, mas afinal o Al Nassr optou por preterir de Vincent Aboubakar, avançado camaronês com o qual rescindiu contrato, segundo adianta o 'Al-Riyadh'.De acordo com a mesma publicação, a rescisão de contrato terá sido alcançada ainda antes do jogo com o Al-Tai, tendo CR7 sido inscrito de imediato. Quer isso dizer que o duelo com a equipa de Pepa já terá contado para a suspensão de dois jogos, pelo que o avançado luso poderá estrear-se pelo Al Nassr diante do Al Ittifaq, no dia 22.