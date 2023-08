Alan Varela chega ao FC Porto por 11 milhões

Pinto da Costa foi obrigado a abrir os cordões à bolsa para contratar o médio Alan Varela ao Boca Juniors, numa transferência repentinamente inflacionada e que passou dos 8,5 para 11 milhões de euros, revelou a TNT Sports.









O Boca Juniors foi resistindo às investidas do FC Porto e teve sempre o jogador integrado no plantel. Foi mesmo convocado para o jogo na última madrugada com os uruguaios do Nacional de Montevideu para os oitavos de final da Taça Libertadores. Os azuis-e-brancos, para evitarem a sua utilização e uma possível lesão que comprometesse a sua vinda para o Porto, acederam a todas as exigências da formação argentina.

Está assim encontrado o sucessor de Uribe, que trocou o FC Porto, a custo zero, pelos qataris do Al-Sadd. O jogador deve viajar para Portugal após o jogo da Libertadores e até poderá fazer a sua estreia na Supertaça frente ao Benfica, no dia 9 em Aveiro.