Alan Varela, médio de 21 anos do Boca Juniors, está na mira do FC Porto para suceder a Matheus Uribe.



O jogador, que neste fim de semana se tornou num dos mais jovens a atingir os 100 jogos na Liga argentina, é visto como uma contratação prioritária do FC Porto.



Com o colombiano Matheus Uribe a rumar ao Al-Sadd (Qatar) a custo zero, Sérgio Conceição procura um reforço para o miolo e é aí que surge o nome de Alan Varela.









