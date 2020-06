Autocarro do Benfica apedrejado no Seixal após fim de jogo. Weigl e Zivkovic levados para o hospital

O autocarro do Benfica foi apedrejado no regresso da equipa ao Seixal, após o jogo com o Tondela, tendo Zivkovic e Weigl sofrido ferimentos.Os dois jogadores tiveram de receber assistência hospitalar, sendo conduzidos ao Hospital da Luz, em Lisboa.apurou, Weigl está em estado de choque e Zivkovic apresenta ferimentos que exigem mais cuidados, uma vez que terá sido atingido por vidros no olhos, na sequência do apedrejamento que fez estilhaçar uma das janelas do autocarro.Por esclarecer está ainda a origem do ataque que ocorreu a seguir ao empate do clube da Luz frente ao Tondela, que terá deixado os adeptos insatisfeitos.sabe que fonte oficial do Benfica já reagiu ao sucedido, intitulando os autores do ataque de "animais".