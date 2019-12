Benfica contrata médio Julian Weigl ao Dortmund

O médio do Borussia Dortmund, Julian Weigl, vai ser jogador do Benfica. Ao que oapurou, as águias já fecharam acordo com o Dortmund.Os encarnados conseguiram fechar negócio por 20 milhões de euros, pagos a prestações, e Weigl deverá mesmo chegar já em janeiro ao clube da Luz.Em atualização