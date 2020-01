O Benfica quer contratar Francisco Trincão já em janeiro e Luís Filipe Vieira está a negociar com António Salvador a transferência da jovem promessa para o Estádio da Luz.A cláusula de rescisão está fixada nos 30 milhões de euros. Para além do Benfica, outros clubes europeus manifestaram interesse na contratação do extremo de apenas vinte anos.Trincão é considerado uma das maiores promessas do clube arsenalista e o SC Braga acredita que o jogador deverá tornar-se numa das maiores transferências do clube.