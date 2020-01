Bruno Fernandes em risco de falhar dérbi do Sporting frente ao Benfica

O jogador Bruno Fernandes pode falhar o dérbi do Sporting frente ao Benfica, esta sexta-feira, em Alvalade.Segundo o que oconseguiu apurar, o clube leonino está em negociações com o Manchester United e a transferência do médio pode fechar a qualquer momento.Os leões exigem 60 milhões de euros para libertarem o jogador.Em atualização