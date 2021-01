Otamendi e Nuno Tavares são os dois novos infetados com Covid-19 no plantel do Benfica, apurou o. Esta terça-feira o clube encarnado denunciou um surto no plantel que conta já com mais de uma dezena de infetados entre jogadores, staff e equipa técnica.Diogo Gonçalves, Gilberto, Vertonghen, Waldschmidt e Grimaldo estão entre os 17 casos do novo coronavírus detetados no plantel.Luís Filipe Vieira, presidente dos encarnados, também está infetado com Covid-19.Em atualização