Sérgio Conceição agrediu treinador da Belenenses SAD a soco

Há relatos que garantem que Sérgio Conceição agrediu a soco Pedro Ribeiro, treinador da Belenenses SAD, no intervalo do jogo deste domingo entre Belenenses e FC Porto, no Jamor. Segundos estes relatos, a confusão terá acontecido no túnel de acesso ao relvado do Estádio Nacional.

A CMTV sabe que os dois treinadores foram identificados pela PSP na sequência desse incidente, que aconteceu logo depois do apito para o intervalo.

Fonte próxima de Sérgio Conceição disse ao CM que houve uma "troca de palavras" devido à "tensão do jogo".



