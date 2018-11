Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting chega a acordo no processo de insolvência

Pedido de insolvência foi retirado.

11:09

A SAD do Sporting e a empresa Camacho & Nunes, especializada em recuperação de crédito, chegaram a acordo no processo de insolvência do clube.



A empresa pediu a insolvência da SAD leonina e em causa estava uma dívida de 500 mil euros. O Sporting sempre negou a dívida e apresentou queixa crime.



O julgamento de hoje foi cancelado porque a SAD e a empresa chegaram a acordo.