Unidade de Contraterrorismo da PJ investiga sequestro e ameaça de Catão a Boaventura

O agente César Boaventura disse ter sido ameaçado por Vítor Catão com uma arma de fogo.

27.03.19

A Unidade de Contraterrorismo da Polícia Judiciária está a investigar o sequestro e ameaça de Catão a Boaventura, sabe o CM.



Vítor Catão, diretor desportivo do S. Pedro da Cova, confrontou César Boaventura devido às declarações por este proferidas relativas ao universo portista. Foram três vídeos que Vítor Catão partilhou no Facebook, em que, num tom bastante exaltado, procurava explicações do empresário dentro do carro deste, ao mesmo tempo que fazia vídeos em direto naquela rede social.



Numa publicação posterior no Facebook, o empresário assinalou que irá avançar para tribunal. "Fui coagido e ameaçado pelo senhor Vítor Catão com arma de fogo. O resto segue para as instâncias legais. O futebol é isto no norte. Impera a mentira, coação e agressão. Com o tempo toda gente vê o que me move! Queria obrigar-me a dizer inverdades!!!", escreveu Boaventura.