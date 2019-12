Sérgio Conceição e treinador da Belenenses SAD em confronto no Jamor

Sérgio Conceição (FC Porto) e Pedro Ribeiro (Belenenses) foram identificados pela polícia devido a uma confusão no túnel de acesso aos balneários, do Jamor, no jogo de domingo que terminou empatado (1-1). Uma fonte próxima do plantel do Belenenses garantiu à CMTV que Sérgio Conceição terá agredido Pedro Ribeiro com "um soco" quando ambos seguiam para o balneário.

A equipa de arbitragem, liderada ...

