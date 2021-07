Aliança de Vieira e americano no Benfica: Textor quer dois gestores na SAD

José António dos Santos, o empresário conhecido como ‘Rei dos Frangos’, quer vender a sua participação no Benfica e o empresário John Textor exige dois dos cinco administradores com voto na SAD para a comprar. Em todas as decisões em que os dois gestores escolhidos pelo norte-americano discordem dos dois administradores apontados pelo Benfica, será sempre o presidente do clube a desempatar. Textor estava confortável com esta situação porque, acreditava ele, Luís Filipe Vieira partilhava da sua visão para os encarnados e votaria a seu favor. Agora que Vieira deixou a SAD, o cenário pode mudar.José António dos Santos entende que pode vender as ações a quem quiser, desde que o Benfica não esteja disposto a pagar um valor superior. O amigo de Vieira não tem dúvidas: não quer os 25% das ações que comprou a vários empresários nos último meses e pretende vendê-los. Por isso, Textor veio a Lisboa e reuniu-se, na quinta-feira, com o empresário, no Hotel Ritz. Não há qualquer decisão judicial que proíba Textor e José António dos Santos de se encontrarem, nem sequer de fazerem negócios. Ou concluírem o que tinham organizado.