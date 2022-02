Amorim confirma Pedro Gonçalves fora do clássico

O treinador Rúben Amorim disse esta quinta-feira que o Sporting está "obrigado" a vencer o FC Porto, no clássico da 22.ª jornada da I Liga portuguesa, e confirmou que o futebolista Pedro Gonçalves irá estar ausente, devido a lesão.

"O Pedro Gonçalves está fora do jogo, não vai ser convocado. Claro que é uma oportunidade para tirar pontos [ao FC Porto], um confronto que pode fazer a diferença. Não é preciso dar muita volta à cabeça e temos de encarar como uma final", começou por dizer o técnico 'leonino', durante a conferência de imprensa de antevisão ao duelo, agendado para sexta-feira.

Os seis pontos que separam o campeão nacional, segundo colocado, do atual líder do campeonato é um cenário fácil de encarar para Rúben Amorim, pelo que considera existir margem zero.

"Para nós, é obrigatório vencer. Perder, são nove pontos [de diferença]. Empatar, são seis. Mas não podemos esquecer que temos um rival [Benfica] atrás e temos de ganhar. Não podemos diminuir a vantagem que temos para o Benfica. Não fica nada definido, mas já estive do outro lado e torna-se muito difícil", argumentou.

Depois de medir forças com o FC Porto, o campeão nacional português joga a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, na terça-feira, frente ao Manchester City, de Inglaterra.

Ainda assim, Amorim apenas está concentrado "na montanha tão grande para escalar" e assegura que "não fará uma gestão" da equipa no Estádio do Dragão, a pensar no duelo com os 'citizens'.

"Temos uma montanha tão grande para escalar. Temos o FC Porto agora, o jogo do título, e, depois, temos a melhor equipa do mundo. Acho que o Sporting está no lugar onde devia estar, em todas as frentes e temos de lidar com isso", expressou.

Sobre a eventual utilização do avançado Slimani logo de início, contra os 'azuis e brancos', o treinador dos 'leões' reconhece o "passado muito bom" do jogador argelino, que "tem de se ambientar".

"Tem um passado muito bom com o Porto, pode ser [utilizado] do banco ou a titular. Aqui, somos todos titulares, desde aquele que joga um minuto ou 89. São todos iguais para mim", concluiu.

O FC Porto, líder do campeonato, com 59 pontos, defronta na sexta-feira o Sporting, segundo classificado, com 53, numa partida agendada para as 20h15, que terá arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.