Paulinho e St. Juste são, tudo indica, duas baixas de peso no Sporting até ao final da época. Na antevisão ao encontro frente ao Arouca (este domingo, às 20h30, no Estádio José Alvalade), Rúben Amorim revelou que, muito provavelmente, não vai contar com os dois jogadores até ao fim de maio, assim como Jovane Cabral e Daniel Bragança.









