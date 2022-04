Rúben Amorim não digeriu bem a derrota (0-2) com o Benfica e, esta segunda-feira, exigiu aos jogadores uma reação pronta no jogo de quinta-feira com o FC Porto, referente à 2ª mão da Taça de Portugal, apurou o CM.



O treinador do Sporting sentiu que o ‘apagão’ generalizado da sua equipa no dérbi , que custou praticamente a revalidação do título (está a nove pontos do FC Porto), foi uma situação pontual e reflexo de diversos de fatores, com vários jogadores a não estarem no seu nível habitual.









Ver comentários