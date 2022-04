Rúben Amorim não vai poupar jogadores do Sporting no jogo com o Tondela, apesar de ter cinco dos habituais titulares em risco de falharem a partida com o Benfica na jornada seguinte, por estarem ‘tapados’ por cartões amarelos.



O treinador, que esta quarta-feira dá início à preparação do jogo com os tondelenses depois de cumprida uma folga, não está ainda preocupado com o dérbi da Luz.









