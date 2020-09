Amorim recupera Palhinha no Sporting

O médio Palhinha foi esta quarta-feira integrado nos treinos da equipa do Sporting depois de terem sido abortadas as negociações com o CSKA, com vista à sua transferência.

O médio leonino, que esteve emprestado ao Sp. Braga, regressou a Alvalade com a promessa de poder sair para o estrangeiro. No entanto, o CM sabe que as verbas apresentadas pelos russos não agradaram ao Sporting nem ao jogador. A proposta não chegou aos 15 milhões de euros exigidos por Frederico Varandas e Rúben Amorim, treinador que orientou o médio no Sp. Braga, aproveitou a oportunidade para reintegrar o jogador no plantel.

O técnico sabe das reais capacidades do jogador e acredita que este ainda pode ser muito útil ao Sporting. Palhinha acabou mesmo por ser a novidade no treino desta quarta-feira e até poderá ser utilizado nos próximos jogos de preparação dos leões, nomeadamente na sexta-feira com o Valladolid, em Alverca, ou no dia 13, em Alvalade, no Troféu dos Cinco Violinos, frente aos italianos do Nápoles.

Palhinha foi emprestado ao Sp. Braga em 2018/19 e na temporada passada fez 44 jogos (4 golos). Os leões exigiram o seu regresso, mas o médio, de 25 anos, esteve a treinar à parte com Acuña, que está de saída, pois tem negociações avançadas com o Sevilha.

Contudo, Palhinha vai continuar no mercado e, sabe o CM, tem interessados na Arábia Saudita e em Inglaterra. A premier League recolhe a preferência do jogador, que se sente preparado para dar o salto. Esta integração no plantel leonino visa ainda aproveitar a montra dos jogos de preparação para convencer um desses interessados a chegar aos 15 milhões de euros pretendidos.