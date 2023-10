"Ando pela casa a ligar os interruptores": Beckham conta como o Transtorno Obsessivo Compulsivo o afeta

David Beckham contou como o Transtorno Obsessivo Compulsivo de que padece o afeta no dia a dia, num excerto da série documental que a Netflix se prepara para lançar sobre a vida do ex-futebolista, exibida esta quinta-feira num evento em Londres.De acordo com o jornal El País, o inglês, de 47 anos, admitiu que este tipo de comportamento o obriga a permanecer acordado durante a noite e a passar horas a limpar a casa que divide com a esposa."Quando todos estão na cama, eu ando pela casa, a limpar as velas usadas, a ligar os interruptores para que fiquem bem alinhados e a certificar-me de que tudo está arrumado", relatou o antigo jogador do Manchester United e do Real Madrid.O ex-futebolista mencionou ainda que odeia "descer as escadas de manhã e ter copos e pratos sujos".David Beckham divide com a esposa, Victoria Beckham, de 49 anos, uma mansão avaliada em mais de 28 milhões de euros, no norte de Londres. O casal tem quatro filhos e todos estudam na capital de Inglaterra.A série da Netflix sobre a vida do antigo jogador tem lançamento previsto para o final deste ano.