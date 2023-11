André Villas-Boas recorreu na sexta-feira às redes sociais para exigir a punição exemplar dos sócios que “agrediram física e verbalmente” os outros sócios na assembleia geral extraordinária do FC Porto.









O futuro candidato às eleições para a presidência do clube, agendadas para abril, comentava a decisão tomada pelo Conselho Superior do FC Porto, na quinta-feira, de retirar a proposta de alteração aos estatutos do clube, “após os lamentáveis e condenáveis acontecimentos” ocorridos na AG da passada segunda-feira.

“Quero acreditar que os órgãos sociais do FC Porto vão atuar em conformidade com os seus estatutos e dar início às investigações e procedimentos disciplinares necessários para punir exemplarmente os associados que, de forma indecorosa, agrediram, física e moralmente, outros sócios do FC Porto durante a AG, bem como cooperar extensivamente com o Ministério Público na investigação já anunciada sobre os mesmos incidentes.”









Alheio às polémicas está o plantel de Sérgio Conceição, que na sexta-feira cumpriu o primeiro de três dias de folga.