Aníbal Pinto diz que foi enganado por Rui Pinto. Reitera que não cometeu qualquer ilegalidade e que cumpriu “religiosamente” o estatuto da Ordem dos Advogados. No segundo dia de alegações finais do julgamento do caso ‘Football Leaks’, o advogado criticou os inspetores da PJ que fizeram a investigação e afirmou mesmo que foi atraído para uma emboscada quando se encontrou com Nélio Lucas, ex-patrão da Doyen.









