É uma reviravolta no processo ‘Football Leaks’, que pode levar à anulação de todo o julgamento, se se provar que a Polícia Judiciária (PJ) recorreu a prova proibida para identificar Rui Pinto como o autor do ‘Football Leaks’.



O julgamento foi esta sexta-feira suspenso devido a um requerimento do advogado Aníbal Pinto, arguido no processo, que acusa a PJ de ter descoberto a identidade de Rui Pinto através de um ataque informático ao seu computador.









Ver comentários