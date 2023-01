Antigo guarda-redes do Sporting Ferenc Mészáros morre aos 72 anos

O húngaro Ferenc Mészáros, antigo guarda-redes do Sporting e com passagens também pelo Farense e Vitória de Setúbal, morreu esta segunda-feira aos 72 anos, informou o emblema de Alvalade no seu site oficial.

"O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Ferenc Mészáros, que faleceu esta segunda-feira aos 72 anos. Aos familiares e amigos, o Sporting endereça as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de dedicação e devoção ao clube", lê-se na nota publicada pelos 'leões'.

Mészáros representou o Sporting entre 1981 e 1983, tendo nesse período conquistado um campeonato nacional, uma Taça de Portugal e uma Supertaça.