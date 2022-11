"Uma lenda" e um "cavalheiro" que "marcou gerações com os seus golos vibrantes": Mundo do futebol recorda Fernando Gomes

O bibota de ouro, Fernando Gomes, morreu este sábado aos 66 anos, vítima de cancro no pâncreas, e já são várias as reações à morte do antigo futebolista.







"Partiu uma lenda do futebol", foi desta forma que a Federação Portuguesa na rede social Twitter reagiu à morte do antigo internacional português.

golos vibrantes e conquistas históricas

Leia também Morreu o bibota de ouro Fernando Gomes Faleceu o ex-futebolista Fernando Gomes.

Um dos maiores goleadores do futebol português deixou-nos aos 66 anos. O bibota de ouro marcou gerações com os seus golos vibrantes e conquistas históricas.

Manifesto as mais profundas condolências à família, amigos e ao FC Porto. pic.twitter.com/VQ9xYpeTRA — João Paulo Correia (@jpcorreia_sejd) November 26, 2022

Honrou o Sporting CP durante 2 épocas de ao peito.



Até sempre, Fernando Gomes. pic.twitter.com/mvaejgkuBr — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) November 26, 2022

Marcou muito. Mas marcou, acima de tudo, a História do Futebol.



Em Portugal, foram 452 jogos pelo FC Porto e 79 pelo Sporting CP. Na Carreira, foram 409 golos.



Até sempre, Fernando Gomes!#LigaPortugal pic.twitter.com/439N176XY8 — Liga Portugal (@ligaportugal) November 26, 2022

Partiu hoje um dos grandes goleadores da história do futebol português.



As minhas mais sinceras condolências à família, aos amigos e ao @FCPorto



Descansa em paz, Fernando Gomes pic.twitter.com/LWsj7lL0OT — Vitor Murta (@vitormurtabfc) November 26, 2022

Partilho com a @FederacaoPF, o @FCPorto e a família de Fernando Gomes a minha tristeza e pesar pela prematura partida de um desportista de eleição. Um exemplo de paixão clubistíca com fair play e uma referência para a minha geração. pic.twitter.com/K7P9qaXwfr — Luís Montenegro (@LMontenegroPSD) November 26, 2022

Deixou-nos Fernando Gomes, um grande jogador e capitão. Portistas, portuenses e portugueses, todos ficam mais pobres com a sua morte. — Augusto Santos Silva (@ASantosSilvaPAR) November 26, 2022

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, também manifestou as condolências pela morte do atleta e recordou os "".O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, lamentou este sábado a morte do antigo avançado internacional português Fernando Gomes, lembrando "o extraordinário jogador" e "cavalheiro".O Sporting, o último clube que Fernando Gomes representou enquanto futebolista, manifestou este sábado pesar pela morte do antigo jogador, aos 66 anos, vítima de doença prolongada.Em nota publicada na sua página oficial na Internet, os 'leões' lembram também a chegada do avançado ao clube, em 1989, e as duas últimas épocas da sua carreira, em 1989/90 e 1990/91, com papel importante nas provas europeias."O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Fernando Gomes, aos 66 anos. Fernando Mendes Soares Gomes chegou ao Clube em 1989 e jogou de Leão ao peito durante duas temporadas (1989/1990 e 1990/1991), onde encerraria a sua carreira. Pelo Sporting CP, o antigo avançado fez 79 jogos e 38 golos, tendo contribuído decisivamente para a excelente campanha europeia da equipa verde e branca até às meias-finais da Taça UEFA em 1990/1991. Aos familiares e amigos, o Sporting CP endereça as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de dedicação e devoção ao Clube."Os leões aproveitaram também o Twitter para fazer uma última homenagem ao bota de ouro português. Benfica , também, lamentou a morte do antigo internacional português endereçando a "amigos e familiares os mais sentidos pêsames"."O Sport Lisboa e Benfica expressa condolências pelo falecimento de Fernando Gomes, uma das figuras maiores do futebol português, desaparecido hoje aos 66 anos. Neste momento de pesar, o Sport Lisboa e Benfica endereça a amigos e familiares de Fernando Gomes os mais sentidos pêsames", lê-se numa nota publicada no site do clube da Luz.Domingos Paciência reagiu à morte do "ídolo" Fernando Gomes " : "É nestes momentos que recordamos o que foi como homem e o Gomes foi muito importante no meu crescimento e no de muitos jovens.""Fernando Gomes tinha muitos fãs, eu era um deles. Os golos e a dimensão que atingiu fez com que FC Porto fosse cada vez mais conhecido e a dimensão do FC Porto cresceu com os golos do Gomes. Não haja dúvida que este é um momento muito triste para o FC Porto, porque perde um dos grandes, um dos melhores jogadores que teve", afirmou Domingos Paciência, em declarações à CNN."Este é um dia muito triste para o futebol português e para o FC Porto", vincou Domingos, para concluir, depois, assim: "É um símbolo do FC Porto. Vivo este dia de forma muito pesada, porque vem à memória os princípios de carreira. Cresci com os seus conselhos, a vê-lo jogar.Liga Portuguesa de Futebol Profissional: "A Liga Portugal lamenta profundamente o falecimento de Fernando Gomes, antigo jogador de FC Porto e Sporting, assim como da Seleção Nacional, e atualmente Vogal do FC Porto, aos 66 anos.Vítor Murta (presidente do Boavista): "Partiu hoje um dos grandes goleadores da história do futebol português. As minhas mais sinceras condolências à família, aos amigos e ao FC Porto. Descansa em paz, Fernando Gomes."Luís Montenegro, presidente do Partido Social Democrata partilhou as condolências "com a Federação Portuguesa de Futebol, o FC Porto e a família de Fernando Gomes a minha tristeza e pesar pela prematura partida de um desportista de eleição. Um exemplo de paixão clubística com 'fair-play' e uma referência para a minha geração."O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos e Silva, reagiu através da sua conta no Twitter, dizendo que "Deixou-nos Fernando Gomes, um grande jogador e capitão. Portistas, portuenses e portugueses, todos ficam mais pobres com a sua morte".