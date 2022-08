"Foi cedo demais": As reações à morte de Fernando Chalana

Benfica recorda o 'Pequeno Genial'

uma notícia muito triste, apesar de pensar que ele estava num estado bastante perturbante. O que é certo é que o Chalana foi uma pessoa extraordinária, um jogador fantástico, com uma alegria de jogar fora do comum. Para ele o futebol era tudo.



Rui Costa diz que este é um "dia muito triste para toda a nação benfiquista"

"É um dia muito triste para toda a nação benfiquista, diria até para todos os amantes do futebol", disse o dirigente 'encarnado', em declarações à BenficaTV.

O antigo futebolista Fernando Chalana morreu esta quarta-feira, aos 63 anos. Algumas personalidades do mundo do futebol já reagiram à notícia triste para todos os amantes do desporto.Humberto Coelho, vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, revelou, em declarações à Sport TV, que esta é ""É ver partir um dos maiores génios do futebol nacional e dos maiores símbolos do clube, que terá, com toda a certeza, um lugar na história do clube para todo o sempre, por tudo aquilo que ele fez e tudo aquilo que foi", declarou ainda.

Rui Costa salientou ainda que Chalana foi o seu "último treinador em campo" como jogador profissional.



Sporting lamenta morte de "grande figura do futebol português"



Uma grande figura do futebol português.



Descansa em paz, Fernando Chalana





FC Porto homenageia Chalana e recorda duelos



Duelos que também fazem parte da nossa história. Descansa em paz, Fernando Chalana.





Presidente da FPF lembra "um dos melhores da história"

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, recordou Chalana como "um dos melhores jogadores da história" do 'desporto-rei' luso, em publicação no sítio do organismo na Internet, no dia da morte do 'pequeno genial'.



"Chalana foi indiscutivelmente um dos melhores jogadores da história do nosso futebol e um nome que distinguiu Portugal no Mundo. Lembro particularmente as suas exibições no Campeonto da Europa de 1984. Com o seu desaparecimento, o desporto e o futebol português perdem uma referência mítica. Jogador venerado nas quatro linhas e por todos os adeptos do futebol, Chalana foi um ser humano de qualidades excecionais", declarou o dirigente, exprimindo "profunda tristeza", escreveu Fernando Gomes. "Aos familiares e amigos deixo uma palavra de conforto nesta hora de dor. Ao SL Benfica, dirijo as minhas mais sentidas condolências", lê-se ainda no comunicado.





Pedro Proença lamenta morte de um jogador genial

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, lamentou a morte de Chalana.





Belenenses lembra que o "genial" jogador vestiu as suas cores









Secretário de Estado lamenta morte de "um dos mais geniais"

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, lamentou a morte do antigo jogador, através de uma publicação na rede social Twitter, acompanhada de uma foto de Chalana. "Fernando Chalana faleceu esta madrugada. Um dos jogadores mais geniais do futebol português deixou-nos aos 63 anos. O seu futebol inspirou jovens gerações e despertou paixões pela modalidade. Manifesto as mais profundas condolências à família, amigos e ao SL Benfica", escreveu o governante.



Fernando Chalana faleceu esta madrugada. Um dos jogadores mais geniais do futebol português deixou-nos aos 63 anos. O seu futebol inspirou jovens gerações e despertou paixões pela modalidade.

Manifesto as mais profundas condolências à família, amigos e ao SL Benfica.

"O futebol português fica mais pobre, mas ficarão as memórias e as fintas de Fernando Chalana, que nunca serão esquecidas", refere Pedro Proença na sua conta na rede social Facebook. Pedro Proença endereçou ainda "as mais sentidas condolência" à família de Fernando Chalana, ao Benfica e a todos os adeptos, em seu nome e da LPFP.