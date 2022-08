Morreu Fernando Chalana, o 'Pequeno Genial' do Benfica. Tinha 63 anos

Morreu durante a madrugada desta quarta-feira o antigo futebolista Fernando Chalana. Tinha 63 anos.O anúncio foi feito através de um comunicado do Benfica, clube onde o antigo futebolista ingressou aos 15 anos e que representou como profissional durante 13 épocas. Chalana esteve depois ligado ao clube como elemento da equipa técnica.Fernando Chalana vestiu "oficialmente o Manto Sagrado pela primeira vez no dia sete de março de 1976, com apenas 17 anos e 25 dias. Até àquela data, nunca ninguém tão jovem havia atuado na 1.ª Divisão portuguesa", lê-se no comunicado.O antigo futebolista nasceu no dia 10 de fevereiro de 1959 e era natural do Barreiro.