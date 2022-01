Antigo internacional português Lima Pereira morre aos 69 anos

Lima Pereira, internacional português que se distinguiu durante a década de 80 no FC Porto, morreu este sábado, aos 69 anos, após doença prolongada.



No seu tempo, foi um dos melhores jogadores portugueses na posição de defesa-central. António José Lima Pereira nasceu na Póvoa de Varzim no dia 1 de fevereiro de 1952. Formou-se no Varzim e aí jogou nos primeiros anos da carreira sénior. Em 1978 mudou-se para o FC Porto, numa trajetória de grande sucesso. O seu nome fica ligado a alguns dos momentos mais brilhantes da história do emblema do dragão, como a conquista da Taça dos Campeões Europeus e da Taça Intercontinental, em 1987, e a Supertaça Europeia em 1988. Ao longo de 11 épocas (265 jogos) ganhou ainda 4 campeonatos, três Supertaças nacionais e 2 Taças de Portugal. Terminou a carreira no Maia, em 1991. “Soube representar exemplarmente os valores do FC Porto”, escreveu Pinto da Costa, numa nota nas redes sociais.









Depoimentos

Jorge Amaral, ex-jogador do FC Porto

"Encarnava o espírito do Porto e do Norte. Era amigo dos seus amigos, e tinha um sentido de humor invejável. Uma perda que se lamenta."



Octávio Machado, ex-jogador e técnico do FC Porto

"Um campeão que marcou todos os que tiveram o privilegio de conviver com ele. Sentimos saudades já."