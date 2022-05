Antigo ministro Tiago Brandão Rodrigues vai liderar inquérito sobre acontecimentos da final da Liga dos Campeões

A direcção da UEFA nomeou o ex-ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, para liderar uma investigação sobre os problemas que envolveram os adeptos do Liverpool, em Paris, durante a final da Liga dos Campeões.Milhares de adeptos do clube inglês ficaram retidos fora do estádio, Stade de France, e foram surpreendidos com gás lacrimogéneo.A investigação irá examinar a tomada de decisões, responsabilidade e comportamentos de todas as entidades envolvidas na final, disse a UEFA em comunicado.Anteriormente, o ministro do Interior francês culpou uma "fraude à escala industrial" pelo caos e disse que milhares de bilhetes falsos tinham sido o problema.