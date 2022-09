Antigo presidente do Vitória de Setúbal Fernando Pedrosa morre aos 91 anos

O antigo presidente do Vitória de Setúbal Fernando Pedrosa morreu este domingo, aos 91 anos, revelou o antigo jogador e treinador do clube Fernando Tomé.

Histórico dirigente do Vitória de Setúbal, clube no qual entrou pela primeira vez em 1958, então com 27 anos, como adjunto do vice-presidente para o futebol, Fernando Pedrosa viria a liderar o clube em quatro ocasiões, cumprindo mandatos entre 1964-1969, 1971-1972, 1982-1985 e 1991-1994.

Fernando Pedrosa liderava o clube nas conquistas das primeiras duas das três Taças de Portugal do historial do Vitória de Setúbal, logo no decorrer da sua primeira presidência, nas épocas de 1964/65 e 1966/67.

O antigo presidente dos sadinos desempenhou também funções na Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e, fora do âmbito desportivo, foi vereador da Câmara Municipal de Setúbal e diretor da Santa Casa da Misericórdia da cidade.