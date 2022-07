O futuro de Ricardo Horta ainda se mantém em aberto, a pouco mais de um mês do fecho do mercado de transferências. António Salvador, presidente do Sp. Braga, não fecha a porta à saída do avançado de 27 anos para o Benfica, mas para que isso seja uma realidade aguarda a iniciativa de Rui Costa, sabe o Correio da Manhã.









