A fraca prestação de Cristiano Ronaldo no recente jogo com a República Checa relançou o tema sobre o seu papel no quadro da atual seleção nacional. Apesar de a equipa das quinas ter ganho de forma confortável (4-0), é indisfarçável que o capitão de equipa mostra encontrar-se uns furos abaixo do rendimento global da equipa.









