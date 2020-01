Apagão protege crime no Estádio Municipal de Braga

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 29.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O sistema de videovigilância (CCTV) do Estádio Municipal de Braga esteve uma hora em baixa na final da Taça da Liga, no sábado, em que o Sp. Braga venceu o FC Porto por 2-1. Ao que o CM apurou, o CCTV ficou inoperacional cerca de três minutos antes de adeptos dos bracarenses terem acendido tochas numa bancada superior, arremessando-as para o nível inferior.Tal comportamento viola a lei contra a violência no desporto, que, além de permitir ... < br />