Árbitro espanhol no encontro decisivo do Benfica contra o Inter Milão na Liga dos Campeões

O espanhol Carlos Del Cerro Grande vai arbitrar o jogo entre o Inter Milão e o Benfica, da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, na quarta-feira, informou esta segunda-feira a UEFA.

No jogo no Estádio de San Siro, em Milão, com início às 20h00 (horas em Lisboa), Del Cerro Grande terá como árbitros assistentes Diego Barbero e Guadalupe Porras Ayuso, que se tornou em setembro a primeira mulher espanhola na 'Champions' masculina.

No videoárbitro estará Juan Martínez Munuera, coadjuvado por Alejandro Hernández.

O Benfica visita o Inter Milão com uma desvantagem de 2-0 trazida da primeira mão no Estádio da Luz, em Lisboa, onde os 'nerazzurri' se colocaram em vantagem com golos de Nicolo Barella, aos 51 minutos, e Lukaku, aos 82, de grande penalidade.

Esta será a terceira vez que Del Cerro Grande arbitra um jogo do Benfica, depois de ter estado em dois anteriores embates da 'Champions', na derrota fora com o Zenit São Petersburgo (3-1), na fase de grupos de 2019/2020, e na vitória fora diante do Ajax (1-0), em jogo dos oitavos de final de 2021/22.

Já esta temporada, este árbitro espanhol esteve na goleada sofrida em casa pelo Sporting de Braga frente à Fiorentina (4-0), em jogo do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência Europa.