O argentino Jorge Sampaoli é o novo treinador do Flamengo, tendo assinado um contrato até dezembro de 2024, anunciou na sexta-feira à noite o clube brasileiro de futebol, que esta semana demitiu o português Vítor Pereira.

Sampaoli, de 63 anos, estava sem clube desde que abandonou os espanhóis do Sevilha, há cerca de três semanas, regressando agora ao Brasil para uma terceira experiência, após ter comandado o Santos, em 2019, e o Atlético Mineiro, em 2020.

O emblema carioca demitiu na terça-feira o português Vítor Pereira, face aos maus resultados nos três meses em que esteve no cargo, somando nove vitórias, um empate e seis derrotas em 16 partidas oficiais, e perdendo a Supertaça sul-americana e a final do campeonato carioca.

O técnico argentino vai começar a trabalhar no 'mengão' a partir da próxima semana, de acordo com a informação divulgada pelo clube do Rio de Janeiro, pelo que não ainda irá comandar a equipa no domingo, na estreia no Brasileirão, diante do Coritiba, treinado pelo português António Oliveira.

Além de Santos, Atlético Mineiro e Sevilha, Sampaoli conta no currículo com passagens pelo futebol peruano, chileno e equatoriano, tendo ainda liderado os franceses do Marselha e as seleções do Chile e da Argentina.