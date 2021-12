O Sp. Braga reforçou esta quinta-feira o 4º lugar, ao golear em Arouca por 6-0. A equipa arsenalista entrou autoritária e pouco depois dos 10 minutos já tinha adquirido uma vantagem de dois golos, ambos apontados por Vitinha. O primeiro na sequência de uma combinação com Yan Couto e o segundo na recarga a um remate de Francisco Moura defendido por Victor Braga. Tudo fácil para um Sp. Braga que ia aproveitando as crateras abertas pelo Arouca, e com naturalidade surgiu o 0-3 aos 26’, com Vitinha a concluir o seu hat trick depois de ter sido brilhantemente desmarcado por Iuri Medeiros. A equipa da casa só aos 41’ criou perigo, num livre de André Silva.





No segundo tempo, o Sp. Braga tirou um pouco o pé do acelerador e o Arouca melhorou, ficando perto do golo num cabeceamento de Bukia (55’), mas logo a seguir (57’) Vitinha respondeu à letra e quase consumava o póquer. Aos 71’ os minhotos ampliaram mesmo a vantagem, num penálti convertido por Iuri Medeiros, depois de Manuel Oliveira, com recurso às imagens de VAR, ter detetado uma falta de Basso sobre o omnipresente Vitinha. O Arouca voltou a cair de forma rotunda do ponto de vista anímico e, quatro minutos depois, sofreu o quinto, marcado por Roger, que ainda teve oportunidade de bisar (80’).