Separados por apenas um ponto, com vantagem para os minhotos, Sp. Braga e Estoril encontraram-se este domingo num jogo entre equipas posicionadas em lugares europeus. Os arsenalistas venceram (2-0) sem contestação, com o capitão Ricardo Horta, mais uma vez, a destacar-se. Aos 11 e aos 24 minutos até perdeu no duelo com o guarda-redes Thiago - no segundo momento falhou um penálti - mas aos 34’ e 39’ marcou na sequência de duas belíssimas jogadas de entendimento com Vitinha e Iuri Medeiros.





Muito curto ofensivamente no primeiro tempo, o Estoril, que ainda não tinha perdido fora de casa, tentou libertar-se após o intervalo, mas continuou a ser o Sp. Braga a criar perigo, com Iuri Medeiros a falhar o 3-0 (47’). A equipa de Carlos Carvalhal mandava completamente no jogo e só aos 66’ ficou mais exposta, quando Lucas Mineiro foi expulso por acumulação de amarelos. O Estoril agitou finalmente o seu ataque e obrigou Matheus a aplicar-se para evitar o golo de Chiquinho. Logo a seguir (71’), Gorby estreou-se na Liga aos 19 anos, entrando para o lugar de Iuri Medeiros. Aos 78’ Matheus voltou a brilhar, ao negar o golo a Romário Baró, que aos 87’ cabeceou ao poste no último assomo do Estoril, que acordou demasiado tarde.



“Podíamos ter um melhor resultado”



“Boa vitória contra um Estoril muito forte e que não tinha perdido fora de casa. Podíamos ter um melhor resultado na 1.ª parte. A vitória foi inteiramente justa”, disse Carlos Carvalhal, técnico do Sp. Braga. “Defrontámos uma das grandes equipas portuguesas. Vitória justa, mas merecíamos um golo”, disse Bruno Pinheiro (Estoril).