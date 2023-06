Arranca a nova época  de futebol

Esta segunda-feira marca simbolicamente o arranque da nova época futebolística em Portugal, com o regresso ao trabalho de três equipas da Liga. V. Guimarães, Vizela e Casa Pia já entraram em ação. Para já sem bola, pois o primeiro dia fica habitualmente preenchido com exames médicos e avaliações físicas. Mas rapidamente os treinos de pré-época vão dominaro dia a dia dos clubes da Liga. Ainda nesta semana outras equipas se apresentarão, num desfile que se prolonga até 7 de julho, dia do regresso do FC Porto, último plantel a entrar em ação.Na cidade berço, o V. Guimarães arrancou com 26 jogadores. Bamba, de saída para o Al-Duhail, não esteve presente, tal como Rúben Lameiras a Janvier, que também devem abandonar o clube. Quanto a reforços, compareceram os médio Telmo Arcanjo (ex-Tondela) e João Mendes (ex-Chaves). O guarda-redes Charles (ex-Olympiakos Nicosia) ainda não se apresentou. O primeiro treino realiza-se esta terça-feira.O plantel do Vizela também retomou esta segunda-feira os trabalhos, para já com exames de aptidão médica. Já a equipa do Casa Pia dedica dois dias a avaliações físicas, estando o primeiro treino agendado para quinta-feira.No dia em que as primeiras equipas abriram oficinas, também a bola que vai rolar nos jogos da Liga foi apresentada. Chama-se Orbita e é uma novidade em termos de marca (Puma). Vários jogadores de clubes da Liga participaram no vídeo promocional.