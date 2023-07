O início do Campeonato do Mundo de futebol feminino ficou ensombrado por um tiroteio. Horas antes do jogo de abertura entre Nova Zelândia e Noruega, um homem abriu fogo no centro de Auckland, capital neozelandesa, junto ao hotel onde estava instalada a seleção norueguesa.



O ataque fez três mortos, incluindo o atirador de 24 anos, e seis feridos.









