Artur Jorge insatisfeito com momento na Liga, mas quer "alguma serenidade"

O treinador do Sporting de Braga, Artur Jorge, disse este sábado não estar satisfeito com o momento da equipa na I Liga de futebol, na qual já soma duas derrotas em cinco jogos, mas apelou a "alguma serenidade".

Ganhar com uma "exibição condizente com a qualidade" da equipa era a ambição de Artur Jorge para o jogo com o Farense, da última jornada, mas o Sporting de Braga perdeu por 3-1 e realizou uma das piores exibições da era Artur Jorge.

Questionado sobre se a luta dada ao campeão italiano Nápoles, na quarta-feira, na Liga dos Campeões, apesar da derrota por 2-1, lhe dá esperança de que a equipa vai dar uma resposta diante do Boavista, o técnico, que falava na conferência de imprensa de antevisão à receção aos 'axadrezados', no domingo, da sexta jornada, disse acreditar mais no "equilíbrio, coerência e consistência das exibições".

"Sou o primeiro a não estar satisfeito com termos perdido já dois jogos [no campeonato], mas isso não me cria desânimo em relação ao que a equipa pode fazer e poder dar", notando que "o jogo com o Nápoles foi apenas um exemplo" disso.

Para Artur Jorge, os bracarenses têm que ser não só "mais consistentes nas exibições, mas em tudo".

"No suporte à equipa, no apoio que temos que ter, no acreditar no processo e no projeto e não reduzir tudo ao desempenho da equipa. Temos jogado de três em três dias, temos que ter alguma serenidade e paciência no que estamos a fazer e saber o que estamos a fazer", disse.

Artur Jorge lembrou o trajeto que tem como treinador principal do Sporting de Braga para falar na "consistência do projeto". "Falo em dois terceiros lugares, uma final da Taça de Portugal, um 'play-off' da Liga dos Campeões 100% vencedor, um apuramento para a fase de grupos da 'Champions'. São cerca de 70 jogos", enumerou.

"Estamos satisfeitos com o momento? Não estamos, mas temos margem de crescimento para fazer muito melhor, temos que ter consistência em tudo e não só nas exibições para podermos ter uma época de sucesso", sentenciou.

Artur Jorge reforçou a ideia de que continua a acreditar que "um dia o Braga será campeão".

"Mas temos que gerir bem as expectativas. Basta ver que na primeira vez que estivemos na fase de grupos da Liga dos Campeões, com o míster Domingos [Paciência], tínhamos oito pontos à quinta jornada, mais um do que tínhamos hoje", disse.

O Boavista tem o melhor ataque da prova e lidera o campeonato, com os mesmos pontos que FC Porto e Sporting, e Artur Jorge elogiou o percurso da equipa de Petit, considerando-a "extremamente perigosa".

"Vamos defrontar uma boa equipa, que está a fazer um arranque muito bom, tenho gostado de ver e seguramente será um desafio grande e importante. Acredito que o resultado do primeiro jogo [vitória por 3-2 contra o Benfica] deu um ânimo ao Boavista e permitiu andar em primeiro lugar, com confiança, com motivação em alta. Será um jogo bastante difícil para nós", disse.

Questionado sobre alguns jogadores em particular, como Zalazar e Rony Lopes, que têm tido poucas oportunidades, Artur Jorge defendeu que "esta equipa teve sempre um rendimento muito alto" e que é sempre necessário "um período de adaptação às ideias da equipa".

"De forma gradual, têm dado o seu contributo. Temos que ter algum equilíbrio na utilização de jogadores para ter um maior rendimento", sustentou.

Sobre André Horta, que também tem jogado pouco nas últimas partidas, o técnico notou que a qualidade da equipa aumentou com os reforços contratados.

"Aumentámos a qualidade e a equipa fica mais competitiva, mas isso não retira valor a quem não joga. Temos uma equipa com um grupo de grande qualidade e, como qualquer treinador, não consigo pôr mais do que 11 a jogar regularmente", afirmou.

Já José Fonte foi alvo de críticas pelo jogo com o Nápoles, mas Artur Jorge defendeu o experiente defesa central.

"Contribuiu para uma excelente exibição no último jogo, mas temos a tendência de reduzirmos ao negativo. Se pode fazer melhor? Seguramente e já o mostrou com o Sporting e o Panathinaikos. A questão da idade [39 anos]? Ele cuida-se muito bem, como o Paulo [Oliveira], o Castro, o Pizzi ou Moutinho. Têm uma idade superior, mas trabalham lindamente e cuidam-se da melhor forma", frisou.

Sporting de Braga, oitavo classificado, com sete pontos, e Boavista, primeiro, com 13, defrontam-se a partir das 20h30 de domingo, no Estádio Municipal de Braga, em jogo que será arbitrado por Artur Soares Dias, da associação do Porto.