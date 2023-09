As contas ao tempo extra nos jogos dos grandes: FC Porto já tem mais uma partida... só em compensações

Por esse motivo,





Record. puxou a cassete atrás ao trajeto dos grandes na presente temporada e, jogo a jogo, procurou perceber de que forma decorreram os minutos finais da primeira e segunda parte dos respetivos jogos, com relevo para o tempo atribuído pelo árbitro e o que foi efetivamente jogado. Sublinhe-se, desde já, que tanto o FC Porto como o Benfica contam mais um jogo oficial (5) do que o Sporting (4), em virtude de terem disputado a Supertaça no arranque da época.

O FC Porto-Arouca tem entrada direta na lista de jogos disputados esta época em Portugal nos quais o foco não esteve nos jogadores ou nos treinadores, mas sim... na arbitragem. Além do pedido de anulação da partida por parte dos dragões e as críticas dos arouquenses em relação ao tempo de compensação - a 2.ª parte foi até aos 123' - houve farpas do Benfica, que visou igualmente o trabalho do árbitro Miguel Nogueira e avolumou a contestação à forma como a compensação tem sido atribuída em 2023/24.