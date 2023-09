"Não existiu qualquer falha de energia": FC Porto desmente FPF

O FC Porto desmentiu o Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), garantindo que "não existiu qualquer falha de energia" no sistema de videoarbitragem durante o jogo de ontem com o Arouca (1-1). Esta segunda-feira, em comunicado o CA da FPF afirmou que o sistema esteve 14 minutos sem energia durante essa partida e que o suporte de reserva estava esgotado. Os dragões negam essa versão e garantem que houve um problema técnico na montagem dos equipamentos, ao qual dizem ser alheios.Na sequência do comunicado enviado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol ("FPF") relativo ao incidente verificado com o VAR no jogo FC Porto-Arouca, de dia 03/09/2023, vem a FUTEBOL CLUE DO PORTO - FUTEBOL SAD ("FC Porto"), esclarecer o seguinte:1. Não corresponde à verdade que a tomada elétrica disponível na zona de revisão do estádio não possuísse energia socorrida. Esta tomada possui fonte de alimentação UPS (Uninterrupted Power Supply).2. Para além da UPS, a própria tomada possui uma chave específica que garante que a mesma só é utilizada para o sistema VAR.3. Também não corresponde à verdade que a tomada em questão seja a única disponível na área de revisão do estádio. Junto desta existe um outro quadro elétrico com outra tomada disponível para utilização, conforme se pode verificar pela foto subsequente.4. Acresce, ainda, que não foram detetadas quaisquer falhas de energia no decorrer do jogo (antes, durante ou após o mesmo).5. A este propósito refira-se que obrigação do FC Porto se esgota na disponibilização de uma fonte de energia para que os técnicos da Altice, contratados pela FPF, aí conectem o cabo de alimentação destinado aos equipamentos do VAR, o que aconteceu, sendo que toda a responsabilidade de montagem do sistema e ligação de cabos é daqueles profissionais.6. Sucede que o referido cabo, conectado na origem à fonte de energia do estádio disponibilizada pelo FC Porto, não foi conectado aos equipamentos do VAR, levando a que o sistema tenha estado a funcionar suportado por baterias desde o início do jogo.7. Tal facto foi reconhecido pelos próprios técnicos da Altice quando substituíram o equipamento, tendo este passado a estar suportado pela energia do estádio.8. Por conseguinte, se não existiu qualquer falha de energia e se não foram rearmados quaisquer quadros elétricos, como se explica que o equipamento do VAR substituído não tivesse energia do estádio, mas o segundo equipamento já a tivesse? A energia não desaparece de um momento para o outro…A conclusão é elementar: o cabo da Altice do primeiro equipamento do VAR, conectado na origem à fonte de energia do estádio, nunca esteve ligado no destino ao equipamento do VAR por erro técnico.A Administração