O Benfica defronta o Paços de Ferreira no Estádio Capital do Móvel, às 20h15, num jogo da 20.ª jornada da Liga Bwin. Estas são as escolhas de César Peixoto e Roger Schmidt para este encontro.ONZE DO P. FERREIRA:Suplentes:Odysseas, Bah, António Silva, Otamendi, Grimaldo, Florentino, Enzo, Aursnes, João Mário, Guedes e Gonçalo RamosSuplentes:Siga o jogo AQUI