Assembleia-geral destitutiva do Sporting chumbada

O presidente da Mesa da Assembleia-Geral (MAG) do Sporting, Rogério Alves, chumbou esta terça-feira a realização de uma assembleia-geral destitutiva no clube.

"O indeferimento do requerimento fundamenta-se em irregularidades formais", explicou Rogério Alves, adiantando que "os factos constantes do requerimento não integrariam o conceito de justa causa. Assim, qualquer grupo de associados, a que correspondesse mais de mil votos, bastaria invocar uma ‘causa qualquer’ para ter de se realizar uma AG".

Rogério Alves falou ainda em "fundamentos de forma e de fundo" que levaram ao indeferimento do requerimento apresentado, a 7 de janeiro, pelo movimento Dar Futuro ao Sporting. "Os fundamentos de forma têm a ver com o processo mediante o qual as assinaturas foram recolhidas. A Mesa ficou com dúvidas insanáveis sobre quais terão sido os elementos proporcionados aos subscritores no momento em que assinaram o documento. Um requerimento tem de ser igual para todos aqueles que o venham a assinar. Esta razão é suficiente para proceder ao indeferimento", referiu, admitindo duas falhas: a realização da Gala que não foi realizada no aniversário do clube (1 de julho) e o adiamento do congresso, "situações que não constituem justa causa para a destituição".

A renovação de contrato com o guarda-redes Maximiano está em curso. Atleta e clube reunirão nos próximos dias, apurou oMaximiano ganhou a titularidade e tem sido um dos protagonistas da equipa de Jorge Silas e, por isso, os leões entendem ser justo melhorar significativamente o salário.O jovem, de 21 anos, é o mais mal pago no Sporting, auferindo sete mil euros por mês. Além da revisão do vencimento, o vínculo será prolongado até 2025 e a cláusula de rescisão será aumentada.O movimento Dar Futuro diz que a decisão da Mesa da Assembleia-Geral (AG) em indeferir uma AG destitutiva "viola os direitos estatutariamente garantidos aos sócios"."Este movimento não acaba por aqui. Vamos lutar todos juntos para que a voz seja dada aos sócios"."Em breve anunciaremos as diligências que iremos efetuar no sentido de garantir o cumprimento dos estatutos", diz o comunicado do movimento, que deixa em aberto a hipótese de recurso a uma providência cautelar.