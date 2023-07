Assinado protocolo para recuperação do Estádio Nacional

O primeiro-ministro lamentou que o Estádio Nacional, a "joia da coroa" do complexo desportivo do Jamor, tenha sido negligenciado durante décadas, cenário que o protocolo de colaboração para a dinamização e reabilitação do recinto, assinado esta sexta-feira, pretende contrariar.

António Costa advertiu que o estádio, inaugurado em 10 de junho de 1944 e que tem anualmente como ponto alto a realização da final da Taça de Portugal de futebol, "é uma notável peça arquitetónica", mas não deve resumir-se a um "sítio arqueológico", durante a cerimónia, realizada na tribuna presidencial.

"No conjunto do complexo desportivo do Jamor, ao longo destas décadas, têm sido vários os investimentos (...), mas houve um equipamento, estranhamente aquele que parece ser a joia da coroa deste complexo, que, por razões diversas, não acompanhou a revitalização e a modernização", assinalou.