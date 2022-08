Atlético de Madrid rejeita oferta de 130 milhões de euros do Manchester United por João Félix

João Félix poderia ser o substituto de Cristiano Ronaldo no Manchester United, mas o Atlético de Madrid recusou a oferta do clube britânico de 130 milhões pelo português. O diário desportivo espanhol 'Marca' revela que os dirigentes do United estiveram em Madrid para negociar esta contratação, que acabou por não se realizar.Além de João Félix, Casemiro, médio do Real Madrid, também está na lista do clube de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Dalot.Segundo a 'Marca', o Atlético Madrid não está disposto a vender Félix, jogador pelo qual pagou 126 milhões de euros ao Benfica, em 2019. A cláusula de rescisão do jogador português matém-se nos 350 milhões de euros.