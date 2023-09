Atlético de Madrid vence em casa do Osasuna e sobe a quinto em Espanha

O Atlético de Madrid venceu esta quinta-feira em casa do Osasuna por 2-0, em jogo da sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol, e subiu ao quinto lugar da tabela classificativa.

Golos do francês Griezmann, aos 20 minutos, e Riquelme, aos 83, permitiram aos 'colchoneros' somar a segunda vitória seguida, a primeira após baterem o rival Real Madrid (3-1), e subir ao quinto lugar, com 13 pontos e menos um jogo em relação aos adversários.

De resto, o jogo acabou por ter um fim 'feio', com a expulsão de Morata, na formação treinada por Diego Simeone, e Ávila, no conjunto da casa, agora em 13.º com apenas sete pontos.

Os outros dois jogos do dia registaram empates a uma bola, com o Betis parado em casa do Granada, que teve André Ferreira titular na baliza e Wilson Manafá suplente não utilizado.

Boye empatou aos 67 para os granadinos, 19.º e penúltimos, depois de os 'béticos' se terem adiantado por Diao, aos 51, entrando William Carvalho aos 73, sem evitar o terceiro jogo seguido sem vencer para os 10.º classificados.

Na Galiza, o Celta voltou a não sair dos últimos lugares, seguindo em 17.º, primeiro posto acima da zona de descida, na receção ao Alavés, 15.º.

O líder do campeonato espanhol é o Girona, com mais um ponto do que o Real Madrid, segundo, e dois do que o FC Barcelona, terceiro.

