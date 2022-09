Fredrik Aursnes mostrou no último jogo do Benfica (5-0, diante do Marítimo) que é um verdadeiro reforço e pode mesmo colocar em perigo a titularidade de Florentino Luís, indiscutível até aqui para o técnico Roger Schmidt.



Com o norueguês no onze inicial, a equipa não perdeu a habitual agressividade e pressão alta do meio campo.









Ver comentários