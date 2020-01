Domínguez, conhecida no mundo do futebol por Pauleta, marcou este domingo um golo pelo Benfica no dérbi da Taça da Liga de futebol feminino com o Sporting e não esqueceu "Speedy".A avançada encarnada exibiu uma camisola em homenagem a Paulo Gonçalves num gesto que não deixou ninguém indiferente. Paulo Gonçalves morreu este domingo vítima de uma queda ao quilómetro 276 da 7.ª etapa do Rali Dakar.