Avançado da Juventus Dybala testa positivo para coronavírus pela quarta vez

O avançado argentino da Juventus, Paulo Dybala, ainda não se livrou da covid-19. O jogador, segundo o programa espanhol 'El Chiringuito', fez um novo teste - o quarto desde que foi diagnosticado com o novo coronavírus, há seis semanas - que voltou a dar positivo.A 21 de março Dybala e a namorada, Oriana Sabatini, partilharam um vídeo revelando que ambos tinham contraído a doença. Foi o terceiro jogador dos bianconeri a ser infetado com o vírus, depois de Daniele Rugani e Blaise Matuidi.Todos os testes que fez até agora deram positivo o que pode significar que o argentino necessita de se submeter a um tratamento mais intensivo no sentido de se desenvencilhar do vírus.A Juventus pretende regressar aos treinos entre 4 e 18 de maio, mas o mais certo é, se isso acontecer, que Dybala fique de fora.Recorde-se que o guarda-redes da Atalanta, Marco Sportiello, também testou postivo, teve um segundo teste negativo e um terceiro novamente positivo.